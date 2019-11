Ex Ilva: Morselli, 'non accetto che si dica piano ambientale non rispettato'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "L’area a caldo sta migliorando e il piano ambientale è rispettato nei suoi termini e non accetto il fatto che sia stato detto che il piano ambientale non è stato eseguito: è invece assolutamente rispettoso dei tempi previsti". Così, a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, difende l’operato della multinazionale. "L’area a caldo sta migliorando in termini di qualità’ ambientale ma non e’ ancora nelle condizioni ottimali sotto il profilo ambientale. Ma questo fino a qualche settimana fa, non era un crimine, oggi lo è. Non è una cosa di poco conto", conclude.