Ex Ilva: Conte, 'Arcelor Mittal viola impegni, dovrà risarcire danni'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal si sta assumendo una grandissima responsabilità, in quanto tale decisione prefigura una chiara violazione degli impegni contrattuali e un grave danno all’economia nazionale. Di questo ne risponderà in sede giudiziaria sia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d’urgenza". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito della decisione annunciata dalla multinazionale di spegnere gli altiforni di Taranto.