Ex Ilva: Conte, 'governo dice no a spegnimento altiforni'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "È stato depositato il ricorso ex art.700 cpc al fine di fermare il depauperamento di un asset strategico del nostro sistema industriale come lo stabilimento ex Ilva di Taranto. Il governo non lascerà che si possa deliberatamente perseguire lo spegnimento degli altiforni, il che significherebbe la fine di qualsiasi prospettiva di rilancio di questo investimento produttivo e di salvaguardia dei livelli occupazionali e la definitiva compromissione del piano di risanamento ambientale". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.