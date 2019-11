Iv: Renzi, 'piano shock per dare lavoro e non reddito cittadinanza'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Ci sono 74 miliardi per strade e autostrade fermi e lo sono per motivi vari. La statale 106 in Calabria, per dire, è bloccata da ricorsi da anni. Il punto vero è sbloccare attraverso una procedura semplificata. Questo ha tre elementi chiave: primo punto, serve a cittadini; secondo punto, crea Pil e posti di lavoro; terzo punto, vinci l'atteggiamento culturale assurdo di chi vuole stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza". Lo dice Matteo Renzi alla manifestazione di Italia Viva a Torino.