Iv: Renzi, 'piano shock per infrastrutture, pronti a confronto con tutti'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il piano shock come si compone? Abbiamo fatto un piano dettagliato e che andrà casa per casa, quartiere per quartiere, associazione di categoria per associazione di categoria, associazioni, sindacati, forze politiche. E' un elenco di opere da sbloccare". Lo dice Matteo Renzi a Torino alla manifestazione di Italia Viva.