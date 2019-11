Sicilia: Zafarana (M5S), 'rischio idrogeologico, progetti al palo per ritardi commissario'

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "I danni al nostro territorio e ai cittadini a causa degli ormai sempre più frequenti eventi alluvionali potrebbero essere prevenuti se politica e burocrazia fossero capaci di operare tempestivamente. In Sicilia però non partono i progetti di risanamento perché la struttura commissariale per il dissesto idrogeologico, che dovrebbe incaricare le commissioni che valutano i progetti e consentire l’avvio delle progettazioni va incredibilmente a rilento". A puntare il dito contro la Struttura presieduta dal governatore Nello Musumeci è la deputata del M5S All'Ars Valentina Zafarana che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione.

"Si passa dai 113 giorni di Alì e Terrasini ai 148 di Balestrate - aggiunge - Dal 2016 sono attribuite al commissario le competenze di gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico. Il commissario, oltre a ripartire le somme sui vari progetti, si occupa pure delle varie fasi, compresa la progettazione, che viene messa a bando. Il problema nasce quando la gara per l'affidamento della progettazione dura quasi un anno, come nel caso di Saponara, comune funestato dall'alluvione del 2011".