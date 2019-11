Animali: tornano in mare Sira e Scheggia, le due tartarughe saranno liberate ad Aspra

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Sira e Scheggia, due bellissimi esemplari di tartarughe caretta caretta saranno rimesse in libertà lunedì 18 novembre, alle 12, lungo il litorale di Aspra, in provincia di Palermo. Le tartarughe era state trovate in difficoltà respiratorie per avere ingerito materiale inquinante e sono state curate presso il centro di referenza nazionale benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

La prima, Sira, circa 60 chili, è stata trovata dalla Capitaneria di porto di Porticello, mentre Scheggia, detta anche bambolina, dalla Guardia costiera di Milazzo. L’iniziativa, volta a sensibilizzare la popolazione sul tema dell’inquinamento, è stata organizzata dall'Izs Sicilia, in collaborazione con il Rotary Club di Bagheria. Tra i sostenitori anche il Comune di Bagheria che ha offerto il suo patrocinio e sarà presente al rilascio in mare dei due animali.