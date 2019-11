Iv: Renzi, 'in campo per ridare a Torino una guida all'altezza dopo M5S'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Qui non semplicemente per fare un evento politico ma per lanciare delle proposte. Abbiamo scelto di partire da Torino perchè chi vuole fare una cosa nuova, parte da Torino. Purtroppo in questi ultimi anni a Torino qualcosa è anche finito e noi lavoreremo tanto in previsione delle amministrative 2021 e noi in campo per restituire una guida all'altezza di questa città dopo un'amministrazione M5S che non ha certo brillato". Lo dice Matteo Renzi alla manifestazione di Italia Viva a Torino.