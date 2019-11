Mobilità: Ey, un italiano su due pronto a scegliere auto elettrica o ibrida (2)

(Adnkronos) - A livello globale, le transazioni registrate nel campo della mobilità sono state circa 550 negli ultimi sei anni, superando la soglia di circa 200 miliardi di dollari di valore complessivo. Circa l’80% delle transazioni è stato effettuato da player non strettamente appartenenti al comparto automotive, in particolare fondi di private equity e venture capital.

Per l'Italia, Ey ha realizzato, per il secondo anno, una ricerca su un campione di 1.500 consumatori italiani. Oltre all'interesse per le auto ibride o elettriche, dallo studio emerge che l’88% degli intervistati si sposta per ragioni extra professionali, mentre solo il 63% lo fa per ragioni professionali. I giovani sotto i 24 anni si spostano per esigenze di tempo libero, mentre per gli anziani (over 65) le commissioni e la spesa rappresentano il principale motivo di spostamento.

Il 93% degli utenti italiani dichiara di possedere, all’interno del proprio nucleo familiare, almeno un’automobile. L’utilizzo dell’auto rimane la prima scelta di mobilità, favorita dalla necessità di libertà e dalla frequente inadeguatezza delle infrastrutture e dell’offerta pubblica di servizi di mobilità alternativi. Circa il 49% di coloro che utilizzano assiduamente (oltre 4 volte alla settimana) i mezzi privati sarebbe disponibili a cambiare il proprio mezzo se fosse disponibile una valida e più economica alternativa. Se il diesel è preferito ai motori a benzina nei piccoli e medi centri abitati, nelle grandi città prevale la scelta dell’alimentazione a benzina. L’elettrico riscontra maggior successo nei centri urbani di media dimensione (11%).