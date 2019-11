Mobilità: Ey, un italiano su due pronto a scegliere auto elettrica o ibrida

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Nei prossimi tre anni, un italiano su due sceglierebbe un’auto elettrica o ibrida, mentre il 63% dei consumatori sarebbe interessato a utilizzare veicoli a guida autonoma. E' quanto emerge da una ricerca di Ey sull'ecosistema della smart mobility presentata a un convegno a Milano, La Mobilità del Possibile.

Dalla ricerca Ey, emerge che le auto elettriche e ibride si stanno ritagliando una quota di mercato potenziale decisamente significativa: il 47,4% degli intervistati ha dichiarato che, se dovesse cambiare la macchina nei prossimi tre anni, sceglierebbe un modello elettrico o ibrido. Il dato può essere interpretato come un desiderio crescente di mobilità realmente sostenibile, determinato, oltre che da una maggior sensibilità verso l’ambiente, anche dalle numerose misure restrittive varate dalle varie municipalità.

Secondo Donato Iacovone, amministratore delegato di Ey in Italia e managing partner dell’area Mediterranea, "la smart mobility è un fenomeno rilevante per lo sviluppo sostenibile dell’economia. Si stima che questo mercato abbia un valore superiore ai 200 miliardi di euro e che nei prossimi cinque anni assorbirà in Italia circa 2,4 milioni di persone, di cui solo il 45% appartenenti al comparto automotive in senso stretto". Per crescere, però, serve che la dimensione istituzionale e quella infrastrutturale avanzino in parallelo, con un allineamento e coordinamento continui.