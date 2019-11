La trasformazione digitale delle aziende passa anche dai pagamenti

Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - L'innovazione digitale tocca interi reparti e processi aziendali, dalla produzione, al marketing, all'hr. Anche nella gestione finanziaria e nei pagamenti delle imprese, si stanno delineando nuovi servizi e prodotti, utili per venire incontro alle esigenze business sempre più sfaccettate e complesse.

C'è chi punta a snellire le procedure tra datore di lavoro e dipendente, chi ha la necessità di fornire liquidità ai propri impiegati in trasferta, chi è alla ricerca di servizi in grado di centralizzare la gestione della contabilità. Facilità e velocità di gestione nel pagamento sono, quindi, solo alcuni degli aspetti più rilevanti. Gli operatori del settore tra cui Nexi, PostePay, Revolut e N26 mettono a disposizione soluzioni corporate e business che permettono di creare profili di spesa personalizzati, avvisi in realtime, rendicontazioni dettagliate per ciascun dipendente.

Sempre per le aziende sono previsti servizi per l'e-commerce che permette di accettare pagamenti online attraverso tutti i canali e in tutte le modalità: e-commerce, transazioni da mobile, pagamenti ricorrenti, pagamenti in un click e molto altro.

C'è anche un percorso che inizia e si conclude senza fila alla cassa: il negozio diventa il luogo dell’esperienza d'acquisto ideale fatta di scelte e di servizi, senza perdite di tempo. Nel settore della grande distribuzione organizzata, ma anche nel fashion e nella ristorazione, nel campo dei servizi come oil o vending machines, gli operatori del settore rendono l'esperienza d’acquisto sempre più semplice, veloce, sicura e piacevole.

Semplici strumenti innovativi fanno sparire il punto cassa, regalando una customer experience senza frizioni e consentendo una maggiore semplicità di relazione tra merchant e cliente.

Oltre alle carte fisiche con plafond adeguati alle varie dimensioni del business, si trovano anche quelle virtuali. Per i pagamenti ora le aziende hanno a disposizione le carte virtuali che vanno oltre l’uso di una carta realmente esistente, oppure può essere collegata ad una carta di normale utilizzo.

Diversi i vantaggi: poter gestire le spese di trasferta in tutta tranquillità, avere meno costi amministrativi e una maggiore semplificazione nelle procedure organizzative.

Cfo, direttori finanziari ma anche piccoli imprenditori potranno finalmente gestire il capitale circolante in modo ottimale, eliminando gli anticipi di cassa e tracciare tutte le spese in poco tempo.