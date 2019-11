Governo: Di Maio, 'M5S alza voce per farsi rispettare non per farlo cadere'/Rpt

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Tutti dicono: 'Di Maio alza troppo la voce, vuol far cadere il governo', io alzo la voce non per farlo cadere, quando alzo la voce e per ottenere risultati, quando il M5S alza la voce e perché vuole ottenere risultati e qualcuno non glielo vuol far fare". Lo dice Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook.

"Ora c'è un emendamento in Parlamento che vuole abolire il carcere ai grandi evasori, spero sia solo una provocazione - dice ancora Di Maio - E' giusto alzare la voce quando vogliono spazzare via un punto di programma che gli elettori ci hanno affidato, per noi quel punto di programma è sacro".