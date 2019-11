Libri: in un volume le foto e la storia degli alberi 'straordinari' d'Italia

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Capaci di sopravvivere per più di mille anni sul Pianeta, si sono dimostrati più sapienti dell'uomo, dimostrando che non siamo i soli a saper risolvere i problemi della vita. Agli alberi più "straordinari", i grandi vecchi, gli ultimi patriarchi di una nazione che ha il primato in Europa per la sua biodiversità, è dedicato un volume fotografico curato dall'associazione Patriarchi della Natura in Italia. Edito da Pearson con il sostegno della Fondazione Bracco, il libro racconta la storia di un'ottantina di loro, da Nord a Sud.

Non sono necessariamente i più antichi, ma sono ritenuti i più straordinari in virtù della loro unicità e rarità. Nella mappa, una sorta di guida per i viaggiatori, ci sono i platani di Milano, tra tutti dei giovincelli con i loro 200 anni di età, il millenario olivo di Manduria 'Il Barone', il carrubo di Polignano (Bari), il Magico Ciliegio di Besana in Brianza, che ha anche una pagina Facebook e, ancora, il leggendario Castagno dei cento cavalli di sant’Alfio in Sicilia, una vera locanda arborea, che fu, narra la leggenda, rifugio per la regina Giovanna D’Angiò e i suoi cento cavalieri. Tra i patriarchi più noti, con i suoi 2mila anni e più, è considerato il castagno più vecchio del mondo e la pianta più antica d'Europa.

"Gli alberi puliscono l’aria, fissano importanti componenti nel terreno, donano frutti e semi per la loro discendenza. I nostri patriarchi, però, sono soprattutto testimoni di resistenza: resistenza alle malattie, ai danni prodotti dall’uomo, testimoni della loro stessa generosità ininterrotta e della loro ricca diversità", spiega Gemma Bracco, vice presidente Fondazione Bracco.