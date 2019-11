Ex Ilva: Di Maio, 'dobbiamo farci rispettare da Mittal e farli restare a Taranto'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo combattere la disinformazione, come su Ilva e sullo scudo penale. Mittal lascia Taranto per lo scudo? E come mai lascia anche la Polonia e il Sud Africa? Non ci facciamo prendere in giro...". Così Luigi Di MAio in una diretta Facebook. "Loro avevano fatto i conti - prosegue - pensavano di poter produrre e mettere sul mercato 8 mln di tonnellate da Taranto, dopo un anno hanno detto: 'ci siamo sbagliati, sono 4 mln'. Quando glielo fai notare ti rispondono dei dazi, ma loro sapevano benissimo, quando hanno rilevato l'ex Ilva, che sarebbero stati introdotti. Se a un imprenditore o a un commerciante le cose gli vanno male non è che Stato va lì e paga tutto quel che non riesce, anche per loro dobbiamo farci rispettare e far restare a Taranto" AncelorMittal. Dunque, "si mettano al tavolo e si trovi una soluzione. E' inaccettabile che dopo un anno dicano 'ce ne andiamo'".