Università: Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (5)

(Adnkronos) - Intanto l’Ersu sta definendo anche le assegnazioni dei servizi abitativi messi a concorso: 757 posti letto (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta) nelle sette residenze universitarie di Palermo (Santi Romano, San Saverio, Biscottari, Santissima Nunziata, Schiavuzzo, Casa del Goliardo) e Caltanissetta (San Domenico).

Nell’anno 2020 continueranno anche le novità per il servizio di ristorazione per il quale è previsto il completamento del servizio fino ad arrivare a numero sette sale di ristorazione disponibili a Palermo. Durante l’anno accademico saranno rese operative le sale di ristorazione presso le residenze universitarie Schiavuzzo, Casa del Goliardo e Biscottari, che si andranno ad aggiungere a quelle di Santi Romano, San Saverio, Santissima Nunziata e Mensa Policlinico-edificio19 Ospedale Civico. Sale di ristorazione in convenzione sono presenti anche a Trapani, Agrigento e Caltanissetta.