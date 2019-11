Università: Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (4)

(Adnkronos) - "Abbiamo fatto tutto il possibile per anticipare i tempi rispetto al termine di dicembre 2019 – sottolinea il commissario straordinario Ersu Giuseppe Amodei – per andare incontro alle esigenze manifestate dagli studenti e auspichiamo di potere ulteriormente procedere allo scorrimento delle graduatorie sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero pervenire".

L'assessore Lagalla ha sottolineato anche la necessità di "velocizzare le procedure per la nomina e l’insediamento del nuovo presidente dell’Ersu, per ridare stabilità all’ente. In queste ore - ha aggiunto - stiamo verificando eventuali modalità di variazione applicativa delle linee-guida al fine di incrementare la disponibilità di posti letto, dato il numero di richieste straordinariamente elevato. In seguito, sarà opportuno riuscire a individuare altri immobili, di proprietà di Comuni e Province, da potere utilizzare come spazi abitativi, anche alla luce di possibili risorse regionali che saranno rese disponibili nel 2020 e che potranno essere destinate all’edilizia residenziale universitaria".