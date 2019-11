Università: Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (3)

(Adnkronos) - Il pagamento della prima rata delle borse di studio arriva dopo la protesta dei giorni scorsi degli studenti universitari di Palermo. "Il governo Musumeci ha elevato il livello di copertura dei benefici per il diritto allo studio universitario a oltre il 70% del fabbisogno, con una crescita di circa il 20% rispetto agli anni precedenti - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla - Nonostante questo comprendo le esigenze dei manifestanti che sollecitano un sempre maggiore impegno della politica a sostegno degli studenti più svantaggiati. L’erogazione anticipata del primo acconto è certamente un primo passo per dare risposta immediata ai tanti giovani in attesa del contributo e ai quali ho garantito il massimo impegno da parte del governo regionale".