Università: Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (2)

(Adnkronos) - I benefici e i servizi connessi - mensa per una spesa di 6,70 euro a pasto più posto letto oppure assegno sostitutivo del servizio - sono destinati a tutta la platea degli studenti Ersu Palermo della Sicilia occidentale aventi i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando. L’importo della borsa di studio assegnata (prima rata + seconda rata) varia in base alla classificazione dello studente - in sede, pendolare, fuorisede - e va da un minimo di euro 1.183,13 (più 180 pasti gratuiti per una spesa di euro 1.206 a studente) a un massimo di euro 2.731,58 (più 360 pasti gratuiti per una spesa di euro 2.412 a studente) più posto letto (oppure per indisponibilità di posti letto e se è stata presentato 'Dichiarazione di locazione' una quota fino a euro 1.300).