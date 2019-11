Università: Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - L’Ersu Palermo, anticipando di un mese le previsioni del bando di concorso per l’anno accademico 2019/2020, ha dato via al pagamento della prima rata della borsa di studio per un importo complessivo di 10.442.205 euro. Sono 5.208 gli studenti universitari che ne usufruiranno. La prima rata, che ammonta al 50% dell'importo complessivo della borsa, potrà essere liquidata grazie alle risorse finanziarie già incassate dalla Regione e dal Miur. Contestualmente al versamento nelle casse dell’Ersu da parte dell’Università della tassa sul diritto allo studio riscossa, verrà liquidato a tutti gli idonei il rimborso di 140 euro.

Il numero degli assegnatari, fa sapere l'Ente, "verrà aumentato sulla base di nuove risorse che dovessero essere assegnate all’ente e, quindi, il confronto con gli anni precedenti sarà omogeneo soltanto al termine delle operazioni di pagamento che potrà essere incrementato nei prossimi giorni e che dovrebbe vedere stabilizzato il numero delle domande risultate valide in seguito alle verifiche sul merito in corso".