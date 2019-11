Bastioli: "Inaugurazione elettrodotto circostanza storica"

Pescara, 15 nov. (Adnkronos) - "Per noi è una circostanza di portata storica, a testimonianza del legame tra i due Paesi. Oggi andremo ad inaugurare quest’opera, con una storia che parte da lontano, frutto della solida cooperazione bilaterale tra Italia e Montenegro". Lo ha detto la presidente di Terna Catia Bastioli, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo elettrodotto Italia-Montenegro.

"Si tratta - spiega - di un’infrastruttura innovativa per la sua sostenibilità e strategica in ambito europeo, cruciale per integrare il mercato elettrico dei Balcani in Europa. Porterà beneficio ad entrambi i Paesi, contribuendo allo scambio dell’energia rinnovabile e migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. Siamo davvero fieri di aver realizzato questo progetto che realizza il primo ponte elettrico dell’Italia con i Balcani".