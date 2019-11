Consob: ordina oscuramento 6 siti web, da luglio sono 83

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità, si legge in una nota, "si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione".

Di seguito l'elenco delle società e dei siti: Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io); CobraCFD Ltd (www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it); Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com); Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io); Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com). Sale così a 83 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti.