Francia: Marra (gilet gialli), 'movimento non si spegne, evolve' (2)

(Adnkronos) - Dopo un anno, purtroppo, rileva Marra, "i problemi sono ancora sul tavolo. Non è stato risolto nulla. Sono sicuro che la prossima generazione farà un altro ‘super’ 17 novembre 2018. E in quel caso il futuro movimento che nascerà sarà più strutturato perché avranno tratto insegnamenti dalla nostra esperienza. Se non cambierà nulla nei prossimi 5-10 anni arriverà un’altra protesta gigantesca".

Dal Governo, aggiunge Marra, "non è arrivata alcuna risposta alle rivendicazioni dei gilet gialli. Hanno solo cercato di guadagnare del tempo. E’ un po’ come quando chiami qualcuno per riparare una perdita ma lo fai in fretta in furia e in sostanza non ripari un bel niente. Non è stato un modo molto serio per affrontare i problemi".

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron "è sicuramente una persona competente e intelligente. Probabilmente non ha saputo circondarsi bene e forse gli è mancata l’esperienza necessaria. Ha preso delle decisioni contro ogni buon senso e contro ogni logica". Il bilancio degli ‘anni Macron’, insomma, sostiene, sono stati piuttosto negativi. "Lo abbiamo visto con l’uscita dal Governo di Nicolas Hulot, il ministro dell’Ecologia che si è dimesso nell’agosto del 2018. E’ una persona che vale e non se ne è andato senza ragioni". Insomma, rileva Marra, "si puntava sulla modernità e sulla gioventù di Macron per far cambiare le cose in Francia ma siamo rimasti delusi: non ha fatto meglio degli altri, probabilmente ha fatto peggio".