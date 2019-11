G8: scarcerato no global vecchi, ora 5 giorni per ricorso in Cassazione

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Entro cinque giorni il Procuratore francese potrà fare ricorso alla Corte di Cassazione dopo la decisione di oggi della Corte di Appello di Rennes che ha deciso la scarcerazione di Vincenzo Vecchi, il no global italiano latitante da 8 anni e arrestato in Francia ad agosto. Vecchi sarà liberato oggi dal carcere di Vezin-le-coquet, nei pressi di Rennes. La giustizia italiana chiedeva l’estradizione di Vecchi.

"La Corte di Appello - riferisce all'Adnkronos l'avvocato Marie-Line Asselin che rappresenta l'italiano insieme a Catherine Glon e Maxime Tessier - ha ritenuto che la procedura era nulla. Il Procuratore non ha trasmesso alle autorità italiane il nome dell'avvocato italiano di Vecchi e questo ha portato un pregiudizio ai diritti della difesa". La Corte, aggiunge, "non si è poi espressa nel merito della questione, cioè quella che riguarda la regolarità dei mandati di arresto europei probabilmente anche per non dover rispondere nel merito della questione del rapporto di fiducia reciproca tra i paesi". Asselin si dice "soddisfatta" per la decisione della Corte di appello.