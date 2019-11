G8: Comitato solidarietà Vecchi, 'felici per scarcerazione, ci siamo impegnati molto'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "E' una notizia meravigliosa. Siamo molto felici per la decisione della Corte di Appello di Rennes di scarcerare Vincenzo Vecchi". Così all'Adnkronos, Mona Guiomard del Comitato di solidarietà a Vincenzo Vecchi, il no global italiano arrestato ad agosto e latitante da 8 anni. I membri del Comitato si sono riuniti davanti al carcere di Vezin-le-coquet, nei pressi di Rennes in attesa della liberazione di Vecchi.

"E' una vittoria - spiega un altro membro del Comitato - è il trionfo del diritto e dell'equità. Vecchi non ha il profilo del bandito. Era solo un manifestante a cui, tra l'altro, non siamo esattamente capaci di stabilire l'entità della sua partecipazione" ai fatti di Genova del 2001. "La procedura era irregolare. C'è stato un errore da parte del Procuratore francese. Eravamo poi preoccupati dal rischio che Vecchi potesse essere a rischio di una detenzione in Italia sotto il regime del 41 bis. Insomma siamo sollevati, avevamo paura".

Questa decisione della Corte di Appello di Rennes "ci ricompensa di tutti gli sforzi e il lavoro che abbiamo fatto da agosto. Abbiamo dedicato molto tempo alla liberazione di Vecchi. Siamo felici", spiegano dal Comitato di solidarietà di Vecchi di Rochefort en Terre, dove viveva il no global italiano da 8 anni.