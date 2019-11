Sicilia: Fp Cgil, 'in legge bilancio risorse scarse per Vigili del fuoco'

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo l’incontro avuto con l’attuale governo, abbiamo la piena consapevolezza che le risorse economiche, previste nella prossima legge di bilancio per il rinnovo del contratto dei Vigili del fuoco e per la specificità del lavoro, saranno scarse e le aspettative a dir poco una grave provocazione destinata a ledere la dignità dei lavoratori del Corpo". Così la Fp Cgil Vigili del fuoco Sicilia nel giorno della protesta nazionale indetta dai sindacati.

"Vanno individuate le giuste risorse per una categoria che nel tempo è stata penalizzata - affermano il segretario generale Gaetano Agliozzo, il segretario regionale Massimo Raso e il coordinatore regionale del comparto Nicola Pesca - Rivendichiamo una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro; l’allineamento degli stipendi con quelli dei Vigili del Fuoco Europei; una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali con inserimento delle coperture Inail; un riconoscimento reale della specificità e dell’alta professionalità dei Vigili del Fuoco; risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro; potenziamento degli organici del Corpo". La Fp Cgil Sicilia, concludono, "assicura il massimo impegno per la soluzione di una questione che non riguarda solo i circa 35mila vigili del fuoco, direttamente coinvolti, ma l’intera popolazione, vista la specificità del lavoro".