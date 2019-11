Palermo: Peace run, domani tappa conclusiva a Palazzo Reale

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Sarà il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ad accogliere domani, sabato 16 novembre, a Palazzo Reale, centinaia di bambini e studenti per la tappa conclusiva della 'Peace Run', la settimana multiculturale, inclusiva e interreligiosa di iniziative di pace promossa dalla 'Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run' e che quest’anno ha avuto Palermo come palcoscenico.

Dopo aver sfilato per il centro storico e aver fatto tappa davanti al tribunale, in piazza Pretoria e davanti la Cattedrale, i messaggeri di pace, alle 12, arriveranno a Palazzo Reale con il coloratissimo telo della pace più lungo d’Italia, 160 metri, seguiti dalla banda musicale del liceo Regina Margherita di Palermo. I bambini della Peace Run consegneranno al presidente Miccichè la fiaccola della pace, che è stata tra le mani dei più importanti leader del mondo come Nelson Mandela, e gli doneranno il quadro di Sri Chinmoy 'Plant a tree for World Harmony'.