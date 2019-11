Sicilia: protesta Vigili del fuoco, Lega 'da quando non più al governo attenzione scemata'

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Non appena la Lega non è stata più al governo, ed il senatore Candiani non è stato più sottosegretario con delega ai vigili del fuoco, l'attenzione nei confronti dei Vigili del Fuoco è scemata immediatamente. Si era iniziato un percorso che aveva portato già a dei risultati, un percorso che speriamo di riprendere presto e di portare a termine nei confronti degli uomini e delle donne dei vigili del fuoco". Così il responsabile degli Enti locali per la Sicilia della Lega Igor Gelarda che stamattina ha partecipato alla manifestazione dei vigili del fuoco dinanzi la prefettura di Palermo.

"Sono solidale come esponente della Lega, come cittadino e come uomo che indossa una divisa - aggiunge - Ritengo assolutamente legittime le richieste e la protesta di questi uomini che, ogni giorno, rischiano la vita e che chiedono di avere stipendi più dignitosi, come pure una previdenza che permetta loro di avere una vecchiaia tranquilla. Come pure è necessario bandire nuovi concorsi e dotare di più mezzi i vigili per la sicurezza dei cittadini".