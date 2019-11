Sicilia: Uilpa, 'stipendi e tutele, vigili del fuoco meritano di più'

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "I vigili del fuoco, una delle punte di diamante del nostro Paese, meritano infinitamente di più degli onori della cronaca quando muoiono in servizio. L’immensa stima che istituzioni e gente comune nutrono nei riguardi di questo straordinario Corpo deve tradursi in un supplemento di attenzione da parte della politica, chiamata a riconoscere, seppure tardivamente, tutele per gli infortuni e le malattie professionali da parte dell’Inail e a garantire più risorse per il rinnovo del contratto". Così Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa Sicilia, commenta la manifestazione di oggi di Fp Cgil, Fns Cisl e UilPa dinanzi la prefettura di Palermo.

"Basta con gli slogan edificanti – aggiunge - è ora di dare al Corpo ciò che merita: i vigili del fuoco svolgono un lavoro usurante che deve essere rivalutato sia in chiave retributiva che sotto il profilo della previdenza". "Chiediamo il riordino delle carriere e il potenziamento degli organici - aggiunge Giuseppe Avola, segretario provinciale Uilpa Vigili del fuoco di Palermo – e la piena equiparazione ad altri corpi dello Stato del comparto sicurezza". La protesta di oggi, in corso in tutto il Paese, precede i quattro giorni di sciopero nazionale che i Vigili del Fuoco di Fp Cgil, Fns Cisl e UilPa hanno proclamato per i prossimi 21 novembre, 2 dicembre, 12 dicembre e 21 dicembre.