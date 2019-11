Iv: Renzi, 'se Salvini dice sì a nostro piano infrastrutture, evviva'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Secondo me si passa da un'esagerazione a quell'altra. Fare le opere pubbliche che sono ferme non è una cosa che dico io, la dicono tutti. Ma non c'è nessuno che lo fa. Se Salvini dice che è disponibile a votare il nostro piano infrastrutture: evviva!". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "Con Salvini io credo che ci si scontri un po' su tutto ma" su temi come le infrastrutture o le riforme "è giusto dialogare".