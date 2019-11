Francia: Mouraud (gilet gialli), 'Macron si porterà fino alla fine una palla gialla al piede' (4)

(Adnkronos) - Mouraud non esclude anche l’eventualità di potersi candidare alle elezioni presidenziali del 2022. "Ovviamente andrò fino a dove i francesi vorranno darmi fiducia. Ho un sostegno silenzioso e discreto, difficile da quantificare ma che, me lo dicono in tanti, è forte. Vediamo. La maggioranza dei francesi, comunque, - aggiunge - è moderata e responsabile. Non sostiene i facinorosi che non fanno proposte come quelli che ancora scendono in piazza. I francesi vogliono passare un Natale in pace".

Il bilancio degli ‘anni Macron’ per Mouraud è piuttosto negativo. E probabilmente "li ricorderemo come gli anni della contestazione". "La società francese attualmente - rileva - è frammentata. In Francia stiamo assistendo a un crollo di tutti gli strati della società. Anzi ormai non si può parlare di ‘frattura’ ma si dovrebbe parlare di 'voragine' nella società. Macron non è stato il presidente di tutti i francesi. Ha dimenticato la metà dei suoi concittadini. Ha preferito occuparsi dei ricchi e quello, purtroppo, fa il gioco dell’estrema destra". Ormai, aggiunge Mouraud, "Macron ha una palla gialla al piede che non riuscirà a togliersi".