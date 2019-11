Francia: Mouraud (gilet gialli), 'Macron si porterà fino alla fine una palla gialla al piede' (3)

(Adnkronos) - Sicuramente, aggiunge, "sabato e domenica ci sarà gente in piazza anche perché è l’anniversario del movimento. Ci sarà più gente del solito", ossia rispetto alle manifestazioni degli ultimi sabati in cui si contavano a malapena qualche centinaio di dimostranti, "ma non credo che poi la protesta continuerà ad andare avanti. La maggior parte dei gilet gialli ha lasciato il movimento: ci sono stati troppe devastazioni, troppa violenza".

Per Mouraud "evidentemente quelli che continuano a scendere in piazza sono rimasti alla fase uno della protesta. Sono spinti poi dall’estrema destra e dall’estrema sinistra. Ormai è incoerente restare a manifestare per strada". I gilet gialli ormai, aggiunge, "sono diventati una dittatura. Non ascoltano e non fanno proposte". Il passo ulteriore, infatti, sostiene Mouraud, è quello di impegnarsi. "C’è chi si è impegnato entrando in forze politiche, altri si sono impegnati in associazioni. Purtroppo sono stati in pochi quelli che si sono impegnati. Io sono diventata portavoce del Comité Bastille", un gruppo di riflessione che propone un’ampia riforma fiscale, "e sto continuando ad impegnarmi affinché si possa arrivare a una migliore redistribuzione delle ricchezze".

In Francia come altrove c’è la necessità, sostiene Mouraud, "di porre fine alla sovra-finanziarizzazione e al consumo che io definisco compulsivo e 'morboso'. Ormai bisogna incoraggiare i consumi responsabili e rispettosi dell’ambiente. Il mondo sta cambiando ma le società, basate sulla sovra-finanziarizzazione, stentano a voler cambiare il loro approccio. E’ da troppo tempo che i popoli vengono schiacciati. E in Francia come in Cile il popolo non lo accetta più. I salariati devono poter trarre profitto, in modo equo, della ricchezza creata dell’azienda in cui lavorano: serve una miglior ridistribuzione della ricchezza creata". Mouraud considera che la priorità "non è la riforma delle pensioni" che è allo studio del governo attuale ma proprio "la ridistribuzione della ricchezza".