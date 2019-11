Venezia: M5S attacca Zaia per frase a Bologna, 'sarei venuto anche a nuoto'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e contro la quale puntano il dito i 5 Stelle: nel passaggio 'incriminato' il governatore sale sul palco accolto dagli applausi ed esordisce "sarei venuto non posso dire anche a nuoto perché non è il caso di dirlo...".

Una battuta che indigna i grillini, che accompagnano il video con il seguente post: "Venezia nel dramma, travolta, morti, feriti, imprenditori che perdono la loro azienda e il governatore del Veneto, leghista, Luca Zaia, a festeggiare a Bologna. Nonostante la Serenissima sia in stato d’emergenza. È uno schifo assoluto. Aprite gli occhi, apriteli bene ora, perché poi sarà troppo tardi!".