Iv: Renzi, 'proposte per 120 mld per sbloccare cantieri'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto una lunga discussione sulla legge di bilancio, Gualtieri è stato bravo ad evitare aumento dell'Iva ma questo non è sufficiente a far ripartire l'economia. Noi quindi facciamo una proposta, un elenco di proposte per sbloccare 120 miliardi nei prossimi anni. Ne parleremo con tutti e spero che sia sostenuta anche dalle opposizioni perchè sullo sbloccare un cantiere dovrebbero essere d'accordo anche Forza Italia e Lega". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7.

"Io non dico 'spendiamo, tanto paga Pantalone', io dico usiamo i soldi che sono già stanziati. Come è stato fatto per l'Expo', per Pompei che faceva notizia solo per i crolli e ora per i turisti. Noi parliamo di infrastrutture e io sono convinto che possa essere d'accordo Pd, Leu, Lega Forza Italia, Fdi".