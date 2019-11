Francia: Chalencon (gilet gialli), 'weekend esplosivo per primo anniversario' (3)

(Adnkronos) - Purtroppo, osserva Chalençon, "il movimento non si è ancora strutturato abbastanza: ci hanno preso in giro perché nelle elezioni europee non abbiamo registrato un grande risultato (a maggio ‘Evolution Citoyenne’ ha ottenuto lo 0,01% ossia circa 2.000 voti ndr) ma abbiamo dovuto fare una campagna elettorale senza mezzi economici, tagliati dai media che non ci ricevevano più. Ora invece il movimento si sta strutturando".

Questo weekend, quindi, Chalençon prevede un’ampia partecipazione per protestare contro il governo "che sta distruggendo l’economia, la ruralità e il futuro dei giovani: ci sarà una forte mobilitazione. Anche persone che non hanno manifestato finora scenderanno in piazza perché è l’anniversario della protesta. La gente si sta rendendo conto che il Governo ci sta portando diritto contro il muro. Saranno guai", sottolinea dicendosi preoccupato per il rischio di repressione delle autorità.

Dall'inizio del movimento dei gilet gialli a novembre del 2018 fino al 30 giugno 2019, secondo un calcolo fatto nei giorni scorsi 'Le Monde', sono state pronunciate oltre 3.100 condanne di cui 400 si sono trasformate in condanne al carcere.