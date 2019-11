Francia: Chalencon (gilet gialli), 'weekend esplosivo per primo anniversario' (2)

(Adnkronos) - Il governo, rileva ancora Chalençon, "ha fatto di tutto per soffocare la protesta che soprattutto nelle prime tre settimane è stata gigantesca e a messo in serio pericolo il governo. Ma i gilet gialli, che non erano strutturati e che non sono riusciti a selezionare dei rappresentanti a causa della sfiducia generale, hanno perso un’occasione".

Comunque, uno degli aspetti positivi, per Chalençon, "è che non sono riusciti ad appropriarsi del movimento né i sindacati né le forze politiche". Alle rivendicazioni dei gilet gialli il governo francese, sostiene, non è riuscito a dare risposte. "I 10 miliardi di euro annunciati dal governo sono stati solo polvere magica… Non sono stati affrontati dall’esecutivo i temi di fondo dei gilet gialli. Le risposte del Governo sono state una farsa che ci è già costata 12 milioni di euro con il grande dibattito di Macron. Ora tutti i settori stanno scendendo in piazza dai gli infermieri passando dai ferrovieri. La Francia è diventata una pentola a pressione che sta per esplodere".

Ora, aggiunge, "dicono che il movimento si è spento ma c’è ancora gente che si muove. Lo stiamo vedendo anche nel mondo, al di là dei confini europei, come in Cile. C’è una rottura tra le elite finanziarie che mettono al potere elite politiche e tutto questo contro il popolo. Il movimento ha risvegliato una coscienza collettiva. Intorno alle rotatorie le persone si sono confrontate, hanno dibattuto, si sono scambiate le loro opinioni. E da li che sono partite le rivendicazioni".