Iv: Renzi, 'ormai come Jessica Rabbit, non sono cattivo ma mi disegnano così'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Togliere visibilità all'iniziativa del Pd a Bologna? "Io non so davvero che farci... Ormai sono come Jessica Rabbit: non sono cattivo ma mi disegnano così. Io non voglio che ci sia ogni volta una polemica sul niente. Anche alla Leopolda ho detto che il nostro modello è Macron" prendendo voti a delusi a sinistra e al centro, "questo l'obiettivo, speriamo di realizzarlo". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7.