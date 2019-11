Energia: borsa elettrica, prezzo +3,2% ad ottobre

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Ad ottobre il Pun, pari a 52,82 euro/MWh, registra ancora una modesta crescita mensile e una decisa riduzione sul 2018 (rispettivamente +3,2% e -28,6%). Ai massimi degli ultimi otto anni per il mese di ottobre i volumi complessivamente contrattati nel Mgp (24,7 TWh, +0,4% sul 2018); restano in calo annuale, invece, quelli transitati in borsa, con la liquidità del mercato (69,1%) superiore negli ultimi due anni solo al valore rilevato a settembre scorso. E' quanto si legge nella newsletter del Gestore dei mercati energetici (Gme).

In virtù di tali dinamiche, la liquidità del mercato, pari al 69,1%, in lieve risalita rispetto al minimo di settembre (+1,0 p. p.), registra ancora una riduzione annuale (-2,9 p.p.). In termini di fonti, la stabilità delle vendite nazionali riflette il debole incremento dei volumi tradizionali (+2,8%), sorretti esclusivamente dal ciclo combinato (+14,5%) la cui quota sul totale guadagna 7 p.p. superando il 56% (massimo da quasi due anni), e il calo di quelli rinnovabili (-6,2%), schiacciati dalla riduzione dell’eolico (-31,7%) nelle zone centro meridionali e sulle isole. Prosegue, ininterrotta da maggio, la consistente riduzione annuale delle vendite a carbone (-37,0%), risultata comunque ai massimi da marzo in media oraria.

Il market coupling assegna sulla frontiera settentrionale, mediamente ogni ora, una capacità in import di 2.680 MWh, praticamente invariata rispetto ad ottobre 2018 (+51 MWh), in corrispondenza di un netto aumento delle vendite sulla frontiera francese, favorito anche dall’aumento della Ntc (+13%), e ancora di una decisa riduzione sulla frontiera slovena. In riferimento a quest’ultima, come nei mesi precedenti, in evidenza il lato export, con acquisti netti della zona BSP in quasi il 70% delle ore, e una capacità disponibile in import (Ntc) utilizzata in meno del 15% del totale.