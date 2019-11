Manovra: Brescia a presidio Vigili Fuoco, 'impegno per più risorse'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Sono qui per mettere la faccia su un impegno preso dal MoVimento 5 Stelle e su una vostra richiesta sacrosanta. Non possiamo ricordarci dei vigili del fuoco solo di fronte alle tragedie. In questa manovra abbiamo trovato i primi 25 milioni. Sono solo una prima risposta e in Parlamento lavoreremo per aumentare queste risorse.” Lo ha detto il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5S), intervenendo su invito delle rappresentanze sindacali alla manifestazione organizzata in piazza Montecitorio.

“Sapete che questa richiesta è rimasta inascoltata da decenni e oggi è finalmente sul tavolo del governo. La volontà politica c’è. Chiedete conto anche a ministri e sottosegretari del recente passato. Noi approveremo presto in commissione una risoluzione sul tema impegnando formalmente il governo” ha aggiunto Brescia.