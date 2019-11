Energia: on line nuovo numero newsletter Gme (3)

(Adnkronos) - Infine, una domanda interessante è verificare se la presenza delle Cec possa favorire o meno la finanziabilità degli interventi di realizzazione di impianti di generazione rinnovabile o di efficienza energetica. "Le Cec dovrebbero peraltro inserirsi nel nuovo paradigma di mercato, in cui non sono previste incentivazioni esplicite ma in cui il mercato trova forme di garanzia e di bancabilità degli investimenti attraverso la stipula di contratti di lungo termine (Ppa)" ha precisato Claudia Checchi.

In definitiva “la spinta verso la creazione di Cec e la partecipazione dei consumatori al mercato non deve in sintesi essere scambiata per una ricerca di autosufficienza energetica che riduce le necessità di coordinamento e di organizzazione del mercato. Queste necessità piuttosto, sia sul piano della gestione fisica che finanziaria, aumenteranno, con nuovi e importanti ruoli sia per i gestori di rete che per gli intermediari di mercato, ma affiancati da forme diverse di ripartizione dei rischi e delle opportunità”, ha concluso Claudia Checchi.

