Energia: on line nuovo numero newsletter Gme (2)

(Adnkronos) - Tuttavia, sono necessari dei correttivi al sistema in generale: "in primo luogo - ha spiegato Claudia Checchi -, perché si esplichi il potenziale delle Cec, è necessario che le regole consentano lo sfruttamento dei vantaggi economici legati alla possibilità di auto consumare l’energia prodotta in loco. Anche in termini di autoconsumo l’Italia ha una tradizione importante e un quadro regolatorio già ampiamente sviluppato. La pluralità di situazioni esistenti (reti interne, cooperative, etc…) ha però reso difficoltosa per l’Autorità di regolazione anche la sola classificazione delle diverse configurazioni e il loro inquadramento in una disciplina comune".

Infatti, la maggior parte della produzione della generazione distribuita è oggi immessa in rete e solo una parte minore è auto consumata, con incidenza maggiore dell’autoconsumo con fonti non rinnovabili, costituite prevalentemente da configurazioni di cogenerazione di energia e calore alimentate a gas naturale. "Questa situazione è frutto naturalmente del quadro regolatorio, che fino ad oggi ha concesso incentivazioni dirette sull’energia immessa in rete anche per piccoli consumatori, non privilegiando le soluzioni di auto consumo", ha evidenziato ancora l’esperta del Ref-E secondo cui un’altra questione da risolvere "è quella della ripartizione dei costi e dei benefici all’interno della Cec tra i diversi soggetti partecipanti. Questa gestione richiede livelli di coordinamento difficilmente compatibili con la qualità e le tempistiche delle misurazioni ufficiali oggi disponibili".

Nell’organizzazione delle Cec si intravedono quindi due strade possibili: "Quella di una puntale regolazione di obblighi e diritti dei partecipanti alle Cec - regolazione che potrebbe favorire la standardizzazione ma che rischia di trasformarsi un incubo burocratico - o piuttosto quella di lasciare che il mercato trovi da solo le soluzioni, sfruttando al meglio le potenzialità delle tecnologie digitali".