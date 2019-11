Energia: on line nuovo numero newsletter Gme

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - E' online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Claudia Checchi del REF-E sul futuro delle comunità energetiche di cittadini (Cec) "considerate da alcuni un’evoluzione in grado di scardinare le modalità tradizionali di organizzazione del sistema energetico. In particolare, il contributo delle Cec potrebbe essere quello di promuovere l’accettabilità degli impianti di produzione da fonti rinnovabili" che "rimane in molti casi uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo degli impianti rinnovabili".

In questo ambito, "l'Italia potrebbe essere un paese particolarmente adatto alla diffusione delle Cec, grazie a una lunga esperienza di autoconsumo e alla già ampia penetrazione della generazione distribuita – ha osservato Claudia Checchi -. Nell’anno 2017, la produzione lorda di energia elettrica da impianti allacciati alla rete di distribuzione è stata infatti pari a 64,2 TWh (circa il 21,7% dell’intera produzione nazionale di energia elettrica), con un lieve incremento (+1,3 TWh) rispetto all’anno 2016. Dei quasi 800mila impianti installati, il 98% sono fotovoltaici, che tuttavia rappresentano il 59% della capacità installata e il 35% della produzione lorda".

In sostanza, ha ammesso Claudia Checchi "questi dati suggeriscono che la generazione diffusa potrebbe contribuire in modo determinante al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi 2030 (+ 40 GW di capacità installata rinnovabile rispetto al 2017), e le CEC sono considerate un veicolo imprescindibile".