Pd: nel pomeriggio al via 'Tutta un'altra storia' a Bologna

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Si aprono oggi pomeriggio a Palazzo Re Enzo, alle ore 17.30, i lavori di 'Tutta un’altra storia. Gli anni 20 del 2000', la tre giorni organizzata dal Partito Democratico a Bologna. Ad aprire i lavori i saluti del sindaco di Bologna Virginio Merola, del segretario del Pd di Bologna Luigi Tosiani e del segretario regionale Paolo Calvano. A seguire interverrà Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali e capo delegazione del PD al Governo". Lo rende noto l’ufficio stampa Pd

"I lavori proseguiranno con quattro testimonianze: la prima di Bernard Dika, un giovane ventenne nato in Albania, italiano a ogni effetto, nominato dal presidente Mattarella ‘Alfiere della Repubblica’, poi di Hazal Koyuncuer, coordinatrice comunità curda di Milano, attivista, sempre in prima linea per raccontare il dramma della popolazione curda, a seguire Bruno Sante, operaio ex Ilva e infine di Simona Piccolo, una lavoratrice di Auchan in mobilità. Questa prima parte si chiuderà con le letture di Iaia Forte di alcuni brani di Liliana Segre e con l’intervento del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti".

"L’ultima parte della prima giornata vedrà due Talk: Gli Anni 20 per la libertà delle donne con Carlotta Sami, (Portavoce Unhcr), Giorgia Serughetti (ricercatrice in filosofia politica, Milano Bicocca), Lella Palladino (presidente di D.i.Re Donne in Rete contro la violenza), Cristina Messa (ex Rettore Università Bicocca Milano); Gli Anni 20 tra presente e futuro, con Enrico Giovannini, economista e portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Piero Ignazi, accademico e politologo, Anna Ascani, vice ministro dell’Istruzione e Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia".

.