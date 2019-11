Palermo: controlli sulle strade, 158 multe a scooteristi senza casco e assicurazione

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Scooteristi senza casco e senza assicurazioni: 158 multe nell'ultimo mese. E' il bilancio dall'attività di controllo effettuata dai carabinieri sulle strade di Palermo e provincia. Le 158 violazioni contestate riguardano in 80 casi il mancato uso del casco con fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni e in 78 la mancata copertura assicurativa con 119 mezzi sequestrati. Nove multe sono invece state elevate a maggiorenni che portavano a bordo un minore senza casco. I carabinieri hanno anche contestato 11 violazioni per possessori di biciclette elettriche modificate in modo da procedere senza bisogno di pedalare e 19 denunce sono state inoltrate alla magistratura per guida in stato di ebbrezza alcolica, con relativo ritiro della patente di guida.