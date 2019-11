Emilia Romagna: Pd contro deputato leghista, 'paragona piazza Maggiore a assassini Biagi'

Venezia, Brugnaro chiude piazza San Marco per l'acqua alta

Roma, 15 nov. (askanews) - "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di ...