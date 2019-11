Manovra: obiettivo ok in tempi sprint, via libera a dl in due letture

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Un'approvazione in tempi rapidi, con il disco verde al decreto fiscale in sole due letture. Prevedendo la terza, eventualmente, solo per la legge di bilancio. Questo l'obiettivo a cui lavora il governo ed emerso, a quanto riferiscono fonti dell'esecutivo all'Adnkronos, al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Si starebbe lavorando in questa direzione anche per superare le diverse posizioni emerse e che rendono una fotografia di un governo diviso. Un'immagine che il premier Giuseppe Conte è determinato a superare, ne è prova l'appello all'unità rivolto nel corso della riunione che lo ha visto rivendicare i risultati messi a segno, a partire dallo stop all'aumento dell'Iva.