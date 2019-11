Giustizia: Bonafede, 'su riforma basta tergiversare, ora tagliare traguardo'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Va bene discutere e confrontarsi, ma bisogna arrivare al punto”. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, al vertice di oggi a palazzo Chigi col presidente del Consiglio e le delegazioni della maggioranza è stato chiaro. Al ministro non sono andati giù i continui rinvii sulla riforma della giustizia. E nel corso della riunione, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe messo in chiaro che è arrivato il momento di accelerare: "basta tergiversare, bisogna tagliare il traguardo".

Sulla riforma, in realtà, pare essere stata trovata una convergenza di fondo da parte delle forze di maggioranza, mentre il dibattito è tutto focalizzato sulla prescrizione che entrerà in vigore a gennaio prossimo. Almeno questo è l'obiettivo del ministro, mentre il Pd, non è un segreto, vorrebbe rinviare, spostare i tempo ben oltre l'inizio del nuovo anno. E' questo lo scoglio difficile da arginare e rispetto al quale il Guardasigilli è apparso fermo. Obiettivo di Bonafede, ora, è sciogliere il nodo prescrizione nel nuovo vertice fissato per martedì prossimo, alle 21 a Palazzo Chigi. Per chiudere prima possibile sulla riforma.