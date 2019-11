Deutsche Bank: banca, sorpresa per entità procedimento Antitrust, ricorreremo al Tar

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Con riferimento al recente procedimento dell'Antitrust nei confronti di Deutsche Bank SpA, la banca esprime grande sorpresa sia per l’entità della somma che per la scarsa attenzione alle molteplici considerazioni difensive e ai comportamenti rimediali posti in essere nei confronti dei consumatori. Per tali ragioni Deutsche Bank SpA, che ha sempre avuto grande attenzione alle tematiche di comunicazione con il mercato, è certamente determinata a far valere le proprie ragioni impugnando il provvedimento presso il Tar". Così in una nota l'Istituto bancario tedesco.