Manovra: Conte, 'testo non può essere stravolto' (2)

(Adnkronos) - Il premier ha quindi ricordato il lavoro fatto dal governo per trovare i 23 miliardi di risorse “uno sforzo incredibile”, ha detto. Non solo. “Abbiamo trovato anche altre risorse, abbiamo introdotto misure che i cittadini aspettavano da tempo, una su tutte l’abolizione del super ticket”. Tra le altre misure citate da Conte anche il taglio del cuneo fiscale, la misura impresa 4.0, il fondo per le famiglie e quelli per i disabili.