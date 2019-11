Ex Ilva: Orlando, 'governo fermi spegnimento impianti, da Mittal attacco a Paese'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Il governo deve impedire lo spegnimento degli impianti di Ilva. Si tratta di un tentativo di ArcelorMittal di distruggere la capacità produttiva dello stabilimento per rafforzare la propria posizione di mercato eliminando quote di produzione. È un attacco al Paese". Lo scrive in un tweet il dem, Andrea Orlando.