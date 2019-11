Manovra: D'Incà, 'obiettivo condividere tempi e metodi lavoro'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "L'obiettivo della riunione di oggi è quello di condividere tempi e metodi di lavoro per l'approvazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del decreto fiscale". Lo ha dichiarato, a quanto si apprende, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, intervenendo al vertice sulla manovra in corso a Chigi.

"All'esigenza di prevedere la partecipazione effettiva di entrambi i rami del Parlamento alla formazione della legge di bilancio, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, si aggiunge infatti quella di assicurare la conversione dei decreti legge all'esame delle Camere. Per questo - ha spiegato D'Incà - ho elaborato sulla base dei calendari delle Camere, delle scadenze dei decreti legge e dell'esigenza di approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre, un'ipotesi di organizzazione dei nostri lavori fino alla fine dell'anno".